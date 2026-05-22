Έλεγχος από ανακριτές οικονομικών εγκλημάτων της Γαλλίας στο Προεδρικό Μέγαρο

Επιτόπιο έλεγχο στο προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι πραγματοποίησαν χθες δύο ανακριτές της μονάδας οικονομικών εγκλημάτων της Γαλλίας.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που αφορά την οργάνωση τελετών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πάνθεον του Παρισιού.

Ειδικότερα εξετάστηκε η νομιμότητα των συμβάσεων που έχει υπογράψει η εταιρεία οργάνωσης τελετών Shortcut Events, η οποία εδώ και 22 χρόνια έχει αναλάβει όλες τις τελετές που οργάνωσε η προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας στο Πάνθεον υπό την αιγίδα του Centre des Monuments Nationaux (Εθνικό Κέντρο Μνημείων)