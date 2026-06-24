ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 44χρονος με μαχαίρια, αυτοσχέδια όπλα και μεγάλο χρηματικό ποσό

Από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης συνελήφθη πρωινές ώρες του Σαββάτου (20/6) στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, 44χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, πρωινές ώρες της 20-6-2026 έλαβαν χώρα έρευνες από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Περιστερίου, τόσο στην οικία, όσο και στην επιχείρηση του κατηγορουμένου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μαχαίρια, στιλέτα, σουγιάδες, μαχαίρι τύπου «KARAMBIT», 2 στιλέτα γροθιάς, σούρικεν, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, αυτοσχέδιο όπλο τύπου «μπρελόκ», 32 φυσίγγια, πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, 3 κροτίδες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 4 χειρουργικά νυστέρια, μικροποσότητα κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 96.305 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.