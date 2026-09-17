ΕΛΑΣ: Σαφάρι ελέγχων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης – Βεβαιώθηκαν 15 παραβάσεις ΚΟΚ

Μπαράζ ελέγχων στους δρόμους πραγματοποίησαν οι Αρχές σε οικισμό των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη από το πρωί έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• 134 άτομα και

• 88 οχήματα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• Διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις του ΚΟΚ,

• Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

• Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα