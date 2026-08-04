ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.340 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Πάνω από 2.340 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαίωσε η Ελληνική Αστυνομία την 57η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων σε δίκυκλα, Ε.Π.Η.Ο. και επιχειρήσεις ενοικίασης. Με βάση το νέο Κ.Ο.Κ. (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις έχουν αυστηροποιηθεί, ενώ οι έλεγχοι στοχεύουν στην καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών, με έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκαν 20.988 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.098 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 27 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 250 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.327- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 27 διανομείς), 211 επιβάτες δίκυκλων, 677- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 93 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

719 στην Αττική,

614 στο Νότιο Αιγαίο,

344 στα Ιόνια Νησιά,

184 στην Κρήτη,

93 στην Δυτική Ελλάδα

87 στη Θεσσαλονίκη,

72 στην Πελοπόννησο,

66 στη Θεσσαλία,

51 στην Κεντρική Μακεδονία,

35 στο Βόρειο Αιγαίο

31 στην Ήπειρο,

26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

18 στη Στερεά Ελλάδα και

8 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.