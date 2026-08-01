ΕΛΑΣ για πυρκαγιές: Συνεχίζονται οι προληπτικές εκκενώσεις και οι απεγκλωβισμοί

Συνεχίζεται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό, με προληπτικές εκκενώσεις, απεγκλωβισμούς και παροχή συνδρομής στους πολίτες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα επισημαίνεται πως: «Στην περιοχή της Ψάθας και στον οικισμό Αγίου Νεκταρίου επιχειρούν συνολικά 6 πληρώματα της Άμεσης Δράσης, 4 ομάδες ΔΙ.ΑΣ., 1 περιπολικό της Τροχαίας, 3 σταθμοί Ασφαλείας και 2 επόπτες Δυτικής Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 1.150 πολίτες από το Πόρτο Γερμενό, τον Άγιο Νεκτάριο, το Πάτημα, την Ψάθα και τον Μύτικα, καθώς και 150 οχήματα με 500 επιβαίνοντες.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 8 ατόμων, ενώ παρασχέθηκε άμεση βοήθεια σε συνολικά 17 άτομα.

Κατά τις βραδινές ώρες χθες, 16 άτομα μεταφέρθηκαν από το λιμάνι του #Πόρτο_Γερμενού στο λιμάνι #Αλεποχωρίου, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος».