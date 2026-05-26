ΕΛΑΣ – «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Στην ανακοίνωση του νέου του κόμματος και του ονόματος με το οποίο θα κατέβει» στις επόμενες εκλογές προχώρησε την Τρίτη το βράδυ από την πλατεία Θησείου ο Αλέξης Τσίπρας. Το όνομα του νέου κόμματος, είναι -τελικά- «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» ή ΕΛ.Α.Σ.

Μπροστά σε εκατοντάδες πολίτες που έδωσαν το «παρών» στην ανοιχτή εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του νέου φορέα και των πολιτικών που θα ακολουθήσει τόσο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, όσο και απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις παγκόσμιες εξελίξεις τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Μέση Ανατολή, αφιέρωσε ωστόσο πολύ περισσότερο χρόνο στην ακρίβεια, το κόστος ζωής και τα καθημερινά προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες. Μίλησε για «υπαρξιακή απειλή» για τη χώρα και καυτηρίασε τις πολιτικές της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «προνόμια« που αφορούν «λίγους».

Εν μέσω συνθημάτων για πολιτική αλλαγή, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «κάστα».

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ληστεία» την υψηλή φορολογία, κάνοντας λόγο για «θλιβερή κατάσταση». Από την κριτική του δεν εξαιρέθηκε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χαρακτήρισε «παλιό κόμμα» και το τοποθέτησε στο ίδιο «κάδρο» με τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε τη λέξη πατριωτισμό, ως βασική αξία του νέου αυτού εγχειρήματος και «σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίες θα αποτελέσουν του σκελετό του νέου εγχειρήματος. Πιο συγκεκριμένα:

Πρώτη: Δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια

Δεύτερη: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Τρίτη: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία με δίκαιη ανάπτυξη και αξιοπρέπειας για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Τέταρτη: Δεσμευόμαστε για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Πέμπτη: Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έκτη: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας και για κυβερνοασφάλεια

Έβδομη: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης για μια νέα εθνική πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική όχι με λόγια»