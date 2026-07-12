ΕΛΑΣ: Ακόμα δύο συλλήψεις για τις επιθέσεις χούλιγκαν μετά τον τελικό της Euroleague

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν ακόμα δύο άτομα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, για τις επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο, μετά τον τελικό τουFinal Four της Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι, είχαν συλληφθεί δύο άτομα, που συμμετείχαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, και συγκεκριμένα επίθεση οπαδών σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και απόπειρα ληστρικής επίθεσης από άτομα που επέβαιναν σε όχημα, σε βάρος διερχόμενων φιλάθλων του Ολυμπιακού, με απειλή αιχμηρού αντικειμένου, στον Νέο Κόσμο.

Για το δεύτερο περιστατικό, είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ο 23χρονος οδηγός του οχήματος, ενώ αναζητούνταν δύο 24χρονοι συνεργοί του.

Κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Ανακριτή, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, αξιοποιώντας και αναλύοντας το υλικό της σχηματισθείσας δικογραφίας, καθώς και μετά από κατάλληλη ψηφιακή έρευνα, προχώρησαν στην πλήρη εξιχνίαση της επίθεσης, η οποία διαπιστώθηκε πως είχε οπαδικό υπόβαθρο.

Όπως προέκυψε, ο ήδη συλληφθείς και προσωρινά κρατούμενος 23χρονος, ήταν ο οδηγός του οχήματος, ενώ ο ένας 24χρονος προέταξε το μαχαίρι απειλώντας τους παθόντες, και ο δεύτερος 24χρονος απαίτησε από αυτούς την παράδοση κασκόλ με διακριτικά της ομάδας τους.

Πρωινές ώρες, κατόπιν σχετικού εντάλματος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο 24χρονοι, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο όπλο, τρίφτης που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης, μπρελόκ και αυτοκόλλητα ομάδας, 3 κινητά και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της επίθεσης.

Γίνεται μνεία ότι οι συλληφθέντες είναι οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, ενώ ο ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τελούσε σε περιοριστικούς όρους για άλλη υπόθεση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.