Ελαφρύ εγκεφαλικό υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης – Αναβάλλεται η συναυλία του στο Μεσολόγγι

Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστό, με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο facebook.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου, στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε.

Ο μουσικοσυνθέτης, ξεκαθάρισε ότι το εγκεφαλικό ήταν ελαφρύ, ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία και πρόσθεσε ότι θα επικεντρωθεί στο να γράψει νέα μουσική.