Ελαφρά αδιαθεσία για τη Μαρέβα Μητσοτάκη – Μετέβη σε νοσοκομείο της Λάρισας

Στο νοσοκομείο Λάρισας ΙΑΣΩ μετέβη η σύζυγος του πρωθυπουργού κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη , εξαιτίας μιας ελαφράς αδιαθεσίας που ένοιωσε ενώ οδηγούσε στην εθνική οδό.

Λόγω της αδιαθεσίας, σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr αποφάσισε να μεταβεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και εφόσον ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, αποχώρησε για να συνεχίσει το ταξίδι της.