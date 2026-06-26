Ελ. Ράπτη: Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Την πορεία του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», τα μέτρα στήριξης των οικογενειών απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα, τις παρεμβάσεις για την προστασία των γυναικών που υφίστανται έμφυλη βία, αλλά και την πρωτοβουλία αξιολόγησης των επιχειρήσεων σε θέματα ισότητας και συμπερίληψης παρουσίασε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 100 επιμελητές ήδη εργάζονται σε σπίτια

Η κ. Ράπτη χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» μία από τις πολιτικές που στηρίζουν τα νέα ζευγάρια και διευκολύνουν την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού, μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή.

Παρουσιάζοντας τα νεότερα στοιχεία του προγράμματος, σημείωσε ότι έχουν κατατεθεί περίπου 3.000 οριστικές αιτήσεις επιμελητών, εκ των οποίων 1.472 έχουν ήδη εγκριθεί.

Παράλληλα, για τους δικαιούχους έχουν υποβληθεί περίπου 4.500 αιτήσεις, έχουν εγκριθεί οι πρώτες 450, ενώ έχουν ήδη συναφθεί 350 συμφωνητικά συνεργασίας. «Ήδη σήμερα που μιλάμε 100 επιμελητές είναι σε σπίτια και φροντίζουν παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απλούστευση της διαδικασίας και αυστηροί έλεγχοι

Η υφυπουργός ανακοίνωσε ότι απλοποιείται η διαδικασία συμμετοχής των επιμελητών, καθώς αντί της προσκόμισης συγκεκριμένων πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία, η διαδικασία ξεκινά πλέον με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr και στη συνέχεια πραγματοποιείται ο απαραίτητος διοικητικός έλεγχος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραμένουν ιδιαίτερα αυστηρές οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να έχουν παρακολουθήσει σχετικό διαδικτυακό σεμινάριο, να διαθέτουν πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη, αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και ιατρικές βεβαιώσεις από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο.

Όπως επισήμανε, όταν η φύλαξη πραγματοποιείται στην κατοικία του επιμελητή, ελέγχονται και οι χώροι φιλοξενίας.

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Η κ. Ράπτη διευκρίνισε ότι δικαιούχοι είναι γονείς παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Για οικογένειες με ένα παιδί προβλέπεται εισοδηματικό όριο 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά 27.000 ευρώ, ενώ για μητέρες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν φοιτήτριες μητέρες.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για μητέρες πλήρους απασχόλησης και 300 ευρώ για μητέρες μερικής απασχόλησης, φοιτήτριες και άνεργες μητέρες, με διαφορετικές προϋποθέσεις ανά κατηγορία.

Τα μέτρα για γυναίκες θύματα βίας

Αναφερόμενη στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900, των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας.

Όπως είπε, οι γυναίκες μπορούν να λάβουν ψυχολογική και εργασιακή συμβουλευτική, καθώς και νομική υποστήριξη, ενώ καλύπτονται και τα έξοδα δικηγόρου όταν απαιτείται δικαστική εκπροσώπηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, το οποίο χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες για να αξιολογείται εάν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή ακόμη και φονικής βίας.

«Θέλουμε να ξέρουμε αν μια γυναίκα κινδυνεύει άμεσα», σημείωσε, εξηγώντας ότι μέσω ειδικού ερωτηματολογίου εξετάζονται παράγοντες όπως προηγούμενες απειλές, τραυματισμοί, κατοχή όπλου ή απειλές κατά των παιδιών.

Σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου, όπως ανέφερε, η γυναίκα μπορεί να απομακρυνθεί άμεσα από το κακοποιητικό περιβάλλον, να φιλοξενηθεί προσωρινά σε κατάλυμα μέσω της συνεργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και στη συνέχεια να μεταφερθεί σε ξενώνα φιλοξενίας.

Απευθύνοντας έκκληση προς τις γυναίκες που υφίστανται βία, η κ. Ράπτη τόνισε: «Δεν αφήνουμε τη γυναίκα απροστάτευτη», καλώντας όσες αντιμετωπίζουν περιστατικά κακοποίησης να επικοινωνήσουν με τη γραμμή 15900.

Αξιολόγηση επιχειρήσεων για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη

Η υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα αξιολόγησης επιχειρήσεων ως προς τις πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης.

Όπως είπε, είχε προηγηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης 80.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα ισότητας, διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων.

Στη συνέχεια άνοιξε πλατφόρμα αξιολόγησης των επιχειρήσεων, μέσω της οποίας εξετάζονται πρακτικές όπως οι πολιτικές ίσης μεταχείρισης, η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, η πρόσληψη νέων και εργαζομένων άνω των 55 ετών, η συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης, αλλά και η διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας.

Σύμφωνα με την κ. Ράπτη, στην πλατφόρμα εγγράφηκαν 217 επιχειρήσεις, αξιολογήθηκαν οι πρώτες 100 και 49 πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να λάβουν το Σήμα Διαφορετικότητας.

Όπως γνωστοποίησε, σχεδιάζεται νέο άνοιγμα της πλατφόρμας ώστε να αξιολογηθούν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ θα ακολουθήσει και η εφαρμογή αντίστοιχου Σήματος Ισότητας.