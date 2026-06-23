ΕΛ.ΑΣ.: Επιχείρηση για σπείρα που ξήλωνε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 23/6/2025 επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχές της Αττικής, Ευβοίας και Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης αφαιρούσαν μπαταρίες λιθίου και άλλα εξαρτήματα υψηλής αξίας, τα οποία χρησιμοποιούνται στους υποσταθμούς του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις σε περιοχές της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας, ενώ έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Οι συλληφθέντες είναι Έλληνες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και φερόμενος κλεπταποδόχος, επίσης Έλληνας, με καταγωγή από το Καζακστάν.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την έκταση της δράσης της οργάνωσης, τον αριθμό των κλοπών που έχουν εξιχνιαστεί και την αξία των εξαρτημάτων που αφαιρέθηκαν.