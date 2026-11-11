ΕΛ.Α.Σ για τουρκική NAVTEX: Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε και που η κυβέρνηση αρνείται

Η Τουρκία θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τη γαλλική ρηματική διακοίνωση για να προβάλει τις αναθεωρητικές της διεκδικήσεις αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου.

Αναλυτικά, στη δήλωσή της η κα Κουφονικολάκου υπογραμμίζει:

«Η χθεσινή Navtex της Τουρκίας τα λέει όλα. Αναφέρεται ρητά σε τουρκική «συναίνεση». Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε και που η κυβέρνηση αρνείται. Όταν “ενημερώνεις” υπό το καθεστώς απειλής- με το έργο παγωμένο δύο χρόνια- δεν ενημερώνεις. Ζητάς άδεια. Αυτό είναι επικίνδυνο προηγούμενο για τη χώρα.

Τους προειδοποιήσαμε ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τη γαλλική ρηματική διακοίνωση για να προβάλει τις αναθεωρητικές της διεκδικήσεις. Και η απάντησή τους ήταν ότι η ρηματική διακοίνωση είναι όπως το ειδοποιητήριο της ΔΕΗ. Και η κυβέρνηση; Εγκατέλειψε την πολιτική ευρωπαϊκών κυρώσεων που είχε ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Τερμάτισε τον διάλογο για ΑΟΖ με την Τουρκία. Παραχώρησε στις ΗΠΑ έξι βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έστειλε Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία χωρίς θεσμική ομπρέλα. Υπέγραψε συμβόλαια ύψους 8 δις με τη Γαλλία.

Και ποιο είναι σήμερα το αποτέλεσμα; Το είδαμε στον East Med, που εγκαταλείφθηκε. Στο Oruc Reis, που έφτασε έξω από το Καστελόριζο και τη Ρόδο. Στην υποχώρηση στην Κάσο. Στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Στη Συμφωνία της Μέκκας.

Και οι πολίτες παραμένουν στο σκοτάδι. Κανείς δεν ξέρει τι γράφει η ρηματική διακοίνωση.Γι’ αυτό το λέμε καθαρά: Αυτή η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά ΚΑΙ τα εθνικά μας συμφέροντα. Και πρέπει να φύγει».