ΕΛ.Α.Σ για το χωροταξικό: Η χώρα χρειάζεται ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό

Ο Τομέας Τουρισμού της ΕΛ.Α.Σ.τοποθετήθηκε για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, επισημαίνοντας την ανάγκη για έναν πιο ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα. Στην ανακοίνωσή του αναδεικνύει τις προκλήσεις που αφορούν τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών, τις υποδομές και τις επενδύσεις και προτείνει τη διαμόρφωση μιας ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για τη χώρα. Η υπογραφή μιας ΚΥΑ, ωστόσο, απέχει από το να αποτελεί ολοκληρωμένη απάντηση στις σύνθετες προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης.

Τόσο κατά τη διαβούλευση του σχεδίου όσο και μετά την οριστικοποίησή του, σημαντικοί φορείς της αγοράς διατύπωσαν σοβαρές επιφυλάξεις για την κατηγοριοποίηση περιοχών και νησιών, τους οριζόντιους περιορισμούς, τη φέρουσα ικανότητα, τις υποδομές και τις μεταβατικές διατάξεις. Οι επισημάνσεις αυτές οφείλουν να αξιολογηθούν ουσιαστικά και στην εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Η χώρα χρειάζεται σαφείς και σταθερούς κανόνες, που θα προστατεύουν τους προορισμούς, θα διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου και παράλληλα θα δημιουργούν ένα προβλέψιμο περιβάλλον για υγιείς και βιώσιμες επενδύσεις.

Η συζήτηση πρέπει πλέον να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο: πού θέλουμε να αναπτυχθεί ο ελληνικός τουρισμός τα επόμενα χρόνια, τι είδους τουριστική ανάπτυξη επιδιώκουμε και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να δημιουργήσει η Πολιτεία για να την υποστηρίξει.

Η διαχείριση του κορεσμού απαιτεί συνολικό σχεδιασμό και ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών. Από δρόμους, λιμάνια και δίκτυα έως τη διαχείριση του νερού, της ενέργειας και των απορριμμάτων, κάθε προορισμός χρειάζεται τις υποδομές που αντιστοιχούν στην πραγματική του δυναμική και στις πιέσεις που δέχεται.

Στην ΕΛΑΣ προτείνουμε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Τουριστικών Προορισμών, με τη συμμετοχή της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων του τουρισμού. Ένα σχέδιο που θα συνδέει το Χωροταξικό με συγκεκριμένα έργα και πηγές χρηματοδότησης, θα αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού με πραγματικά και μετρήσιμα δεδομένα και θα καθορίζει πού υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και πού απαιτούνται παρεμβάσεις προστασίας και αναβάθμισης.

Η Ελλάδα οφείλει να έχει μία Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό της επόμενης δεκαετίας, που θα συνδέει χωροταξία, υποδομές, επενδύσεις, ανθρώπινο δυναμικό, βιωσιμότητα και ανάπτυξη νέων προορισμών σε ένα ενιαίο σχέδιο κι εμείς θα την κάνουμε πράξη με ταχύτητα.»