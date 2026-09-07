ΕΛ.Α.Σ. για τη νίκη του AfD: «Καμπανάκι κινδύνου για ολόκληρη την Ευρώπη»

Ως «εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη» για τη Γερμανία και «ισχυρό καμπανάκι κινδύνου» για ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτηρίζει τη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία-Άνχαλτο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ.

«Οκτώ δεκαετίες μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επισημοποιείται η πρώτη επίσημη πράξη της επανόδου της Ακροδεξιάς και στη Γερμανία, σε μία περίοδο κατά την οποία οι εθνικιστικές και ξενοφοβικές δυνάμεις βρίσκονται σε άνοδο σε ολόκληρη την Ευρώπη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για τη σημαντική υποχώρηση των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ ασκείται κριτική σε πολιτικές δυνάμεις που εμφανίστηκαν πρόθυμες να συνεργαστούν με την Ακροδεξιά «σε τομείς στους οποίους συμφωνούν».

«Να αντιμετωπιστούν οι αιτίες στη ρίζα τους»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ηάνοδος της Ακροδεξιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με εφησυχασμό ούτε μόνο με διακηρύξεις, αλλά απαιτεί πολιτικές που θα περιορίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες οι οποίες την ενισχύουν.

«Η Ακροδεξιά δυναμώνει όταν οι πολίτες αισθάνονται ανασφάλεια και εγκατάλειψη. Όταν οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, η εργασία απαξιώνεται, το κοινωνικό κράτος υποχωρεί και ο φόβος για το αύριο κυριαρχεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ακόμη ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης φέρουν σημαντικό μέρος της ευθύνης για την ενίσχυση της Ακροδεξιάς και δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις πολιτικές που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Κάλεσμα στις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση σημειώνει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ, ακόμη και αν τελικά εξελιχθεί σε αιτία πολιτικής κρίσης, πρέπει να κινητοποιήσει τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης και να τις ωθήσει να εντείνουν τους αγώνες τους.

Στόχος, όπως τονίζεται, πρέπει να είναι «μια διαφορετική Ευρώπη, η οποία δεν θα ξαναζήσει τις πιο σκοτεινές στιγμές του παρελθόντος της».