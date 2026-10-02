ΕΛ.Α.Σ: Από τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής στις «χρυσές» αναθέσεις των 25 εκατομμυρίων – Λεηλασία του δημοσίου χρήματος άνευ προηγουμένου

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛ.Α.Σ. βρίσκονται δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, με αφορμή δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και στοιχεία που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκύπτουν από το ΚΗΜΔΗΣ.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.Α.Σ., εταιρεία με πρωτεύοντα ΚΑΔ «υπηρεσίες ξενοδοχείου ημιδιαμονής» φέρεται να έχει εξασφαλίσει 28 δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στις συμβάσεις περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως χρηματοοικονομικές συμβουλές και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ ως αναθέτουσες αρχές εμφανίζονται κορυφαίοι κρατικοί φορείς.

Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις από τη στιγμή που τα ίδια φυσικά πρόσωπα εμφανίζονται και σε άλλη εταιρεία συμβούλων.

Με βάση τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΛ.Α.Σ., η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να έχει συνάψει 96 συμβάσεις με το Δημόσιο, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι το 2019 παρουσίαζε σχεδόν μηδενική παρουσία σε κρατικές συμβάσεις.

Η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει την υπόθεση «όχι μεμονωμένη εξαίρεση ή τεχνικό λάθος» και ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιούνται δημόσιες αναθέσεις. Κάνει λόγο για «αδιαφάνεια, φωτογραφικούς διαγωνισμούς και διοχέτευση εκατομμυρίων σε ημετέρους», συνδέοντας την υπόθεση με τη συνολική λειτουργία του λεγόμενου «επιτελικού κράτους».

Στην ανακοίνωση γίνεται παράλληλα αναφορά στην οικονομική κατάσταση των πολιτών και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Όπως υποστηρίζει η ΕΛ.Α.Σ., την ώρα που η ακρίβεια επιβαρύνει τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις, δημόσιοι πόροι κατευθύνονται, σύμφωνα με την ίδια, μέσω «προσχηματικών διαδικασιών και διάτρητων κριτηρίων».

Η πρόταση για την πλατφόρμα «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει ότι έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τις δημόσιες δαπάνες, μέσω της δημιουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ».

Σύμφωνα με την πρόταση, η πλατφόρμα θα στοχεύει στη διασφάλιση:

συνεχούς κοινωνικού ελέγχου της πορείας του δημόσιου χρήματος,

αξιόπιστου ψηφιακού ίχνους δεδομένων για κάθε δαπάνη,

πρόληψης φαινομένων απάτης, όπως υπερκοστολογήσεις και κατατμήσεις έργων,

μετάβασης από τη στατική δημοσιοποίηση σε δυναμική ψηφιακή διακυβέρνηση.

Η ανακοίνωση καταλήγει με πολιτική προειδοποίηση προς την κυβέρνηση, με την ΕΛ.Α.Σ. να υποστηρίζει ότι «το πάρτι με το δημόσιο χρήμα θα τελειώσει» και να ζητά διαφάνεια και λογοδοσία στη Δημόσια Διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «τα συμφέροντα των “κολλητών” της εξουσίας».