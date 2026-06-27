Εκβιασμός μετά από διαδικτυακή «χαρτομαντεία» στην Πτολεμαΐδα – 36χρονη ταυτοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ

Υπόθεση εκβίασης και απάτης μέσω διαδικτύου εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, με θύμα έναν 41χρονο άνδρα και κατηγορούμενη μία 36χρονη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 41χρονος κατήγγειλε, ότι στα μέσα Φεβρουαρίου 2026 επικοινώνησε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με άγνωστη γυναίκα, η οποία του υποσχέθηκε υπηρεσίες χαρτομαντείας για την επίλυση προσωπικού του ζητήματος.

Για τις υπηρεσίες αυτές κατέβαλε αρχικά το ποσό των 250 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υποδείχθηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα τον απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει τις μεταξύ τους συνομιλίες σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, απαιτώντας επιπλέον χρήματα. Υπό το βάρος των απειλών, ο 41χρονος κατέθεσε ακόμη 4.520 ευρώ στον ίδιο λογαριασμό.

Έπειτα από την αξιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία μίας 36χρονης Ελληνίδας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εκβίασης και της απάτης.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.