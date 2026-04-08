Εκτοξεύθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών – Ράλι 6%, ξεπέρασε τις 2.270 μοναδες

Χωρίς «φρένο» συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως την εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Βασικό σημείο της εκεχειρίας αποτελεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο δίνει την ελπίδα στις αγορές για μια επιστροφή στην κανονικότητα.

Σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Δείκτης έφτασε να διαπραγματεύεται στις 2.279 μονάδες με άλμα 6,20% και τζίρο ήδη άνω των 300 εκατ. ευρώ στις 14:54 το μεσημέρι της Τετάρτης 8/4.

Οδηγός της ανόδου φαίνεται να είναι ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος σημειώνει ισχυρή άνοδο 7,8% στις 2.581 μονάδες, με ώθηση και από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank.

Με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της CrediaBank, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης κήρυξε η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank.

Αντίστοιχο είναι το κλίμα που επικρατεί και στην Ευρώπη, με τις κυριότερες Αγορές να ανοίγουν με μεγάλη άνοδο την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές «ανέπνευσαν» με ανακούφιση.

Λίγο μετά το ξεκίνημα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 3,8%, με όλους τους τομείς εκτός από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να ανεβαίνουν στο πράσινο.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών, των μεταλλείων και των ταξιδιών ηγήθηκαν των κερδών, σημειώνοντας άνοδο 5,8%, 5,8% και 7,3% αντίστοιχα.