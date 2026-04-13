Εκτοξεύεται το πετρέλαιο, υποχωρούν οι μετοχές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν και οι μετοχές βυθίστηκαν τη Δευτέρα (13/4), αφότου οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κατέρρευσαν και ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας τους φόβους για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Οι διαπραγματεύσεις στην Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο ναυάγησαν, καθώς η αμερικανική αντιπροσωπεία – με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς – κατηγόρησε το Ιράν για την άρνηση να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και η Τεχεράνη επιτέθηκε στον «μαξιμαλισμό, την αλλαγή στόχων και τον αποκλεισμό».

Η είδηση ​​χτύπησε τις ελπίδες για τον τερματισμό της έξι εβδομάδων σύγκρουσης, η οποία έχει εκτοξεύσει τις τιμές του αργού πετρελαίου, ωθώντας τον πληθωρισμό στα ύψη και προκαλώντας ρίγη στην παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του πετρελαίου — οι οποίες κατρακύλησαν την περασμένη εβδομάδα μετά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός, σημείωσαν άνοδο άνω του οκτώ τοις εκατό κάποια στιγμή τη Δευτέρα, με τις δύο συμβάσεις να ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές υποχώρησαν, με το Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ, τη Σεούλ, το Σίδνεϊ, τη Βομβάη, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊπέι και την Τζακάρτα να σημειώνουν σημαντικές απώλειες, αν και η Σαγκάη σημείωσε άνοδο.

Το Λονδίνο, το Παρίσι και η Φρανκφούρτη άνοιξαν με καθυστέρηση.