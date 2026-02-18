Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ

Να ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα ζητά με επιστολή της προς τον γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Σπυρόπουλο, η Αναστασία Χατζηδάκη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ.

Στην επιστολή της επίσης αναφέρει ότι η ίδια δεν έχει καμία γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος της για την υπόθεση και πως τίθεται στη διάθεση των Αρχών για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί.

Μετά την επιστολή της κ. Χατζηδάκη, ο γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος κίνησε τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Η δήλωση της κ. Αναστασίας Χατζηδάκη:

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής:

» Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

» Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

» Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

» Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».