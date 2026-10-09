Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με ενημέρωση της THEMA, η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί στο τμήμα από τη Νέα Ελβετία έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Η διακοπή ξεκίνησε περίπου στις 16:00, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που οδήγησε στην αναστολή των δρομολογίων.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή (11/10) θα πραγματοποιηθεί τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα η λειτουργία της Γραμμής θα ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την THEMA η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων συρμών στον στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το προσεχές διάστημα.