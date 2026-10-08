Εκτός λειτουργίας και το «199» μετά το «100» – Πού μπορούν να καλούν οι πολίτες

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται το 100 της Άμεσης Δράσης και το 199 της Πυροσβεστικής, λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας .

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση στον αριθμό 100 θα πρέπει προσωρινά να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Αντίστοιχα, το Πυροσβεστικό Σώμα γνωστοποίησε ότι, λόγω των εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες του. Ως εκ τούτου, οι πολίτες που επιθυμούν να καλέσουν το 199 παρακαλούνται να χρησιμοποιούν και αυτοί το 112.