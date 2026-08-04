Εκτός κινδύνου η ζωή του 22χρονου που τραυματίστηκε στη Σαμοθράκη

Δε διατρέχει κίνδυνο η ζωή του νεαρού που τραυματίστηκε στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών στα Θέρμα σύμφωνα ανακοίνωση του δήμου Σαμοθράκης.

Ο 22χρονος έπεσε σε γεώτρηση από όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης. Φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού μετά από πτώση του και χθες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Ο δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας είχε επικοινωνία με το νοσοκομείο Παπανικολάου και όπως ενημερώθηκε «η ζωή του νεαρού δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η νοσηλεία του θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του».

«Εκφράζουμε καταρχάς τις θερμότερες ευχές μας για την ταχεία ανάρρωση του νεαρού που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων του. Κατόπιν επικοινωνίας που είχα προκειμένου να ενημερωθώ για την κατάσταση της υγείας του, πληροφορήθηκα ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η νοσηλεία του θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του», αναφέρει ο κ. Βίτσας.

Ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ο δήμαρχος σημειώνει ότι διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ «ο δήμος Σαμοθράκης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε πλήρη συνεργασία μαζί τους, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης».

«Με αφορμή το περιστατικό, καλούμε για ακόμη μία φορά κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να τηρούν τις σχετικές σημάνσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες και να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, με γνώμονα την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας», προσθέτει ο δήμαρχος.