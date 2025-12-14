Εκτός έδρας Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Η αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό δεσπόζει στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, με την οποία ουσιαστικά αρχίζει ο Β’ Γύρος του πρωταθλήματος της Super League. Στο Περιστέρι δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, στο Αγρίνιο η ΑΕΚ.

Λίγες ημέρες μετά το πέρασμά του από την Αστάνα – και το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, για την πρώτη νίκη στη League Phase του UEFA Champions League – ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον «πληγωμένο» Άρη. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ηττήθηκε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μένοντας με μόνο νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-4-4) και αρκετά μακριά από την τετράδα. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν… χτυπήσει φόρμα, όπως αποδεικνύουν και οι εννέα συνεχόμενες νίκες εντός συνόρων σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που προέρχονται, επίσης, από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οι «ασπρόμαυροι», μετά το δραματικό 3-3 στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, πηγαίνουν στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσουν τον Ατρόμητο που μετράει πέντε σερί ήττες και κινδυνεύει. Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Σαμψούντα (1-2 με ανατροπή) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, ταξιδεύουν στο Αγρίνιο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό που με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του παρουσιάζεται πολύ ανεβασμένος (3-2-2, με τις δυο ήττες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αμφότερες με 1-0).

Ο Λεβαδειακός επικράτησε άνετα της ΑΕΛ με 3-0 και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, μαζί με τον Βόλο, που κοντράρεται στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι Θεσσαλοί είχαν επιβληθεί της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στον πρώτο γύρο και θέλουν να εκμεταλλευτούν και την κούραση που θα κουβαλούν οι «πράσινοι» μετά το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League. Η «λευκή» ισοπαλία με τους Τσέχους φαντάζει ως… ήττα αφού οι «πράσινοι» έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 35’ ενώ αυτό ήταν το δεύτερο σερί «Χ» μετά το 2-2 με την ΑΕΛ – ακόμα μία… γκέλα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΑΕΚ

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

20:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Ολυμπιακός

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ

Η βαθμολογία

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.