Εκτινάχθηκε 25% το φυσικό αέριο, αγγίζει τα 70 ευρώ

Οι ιρανικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ προκάλεσαν εκτόξευση 25,9% στα futures του φυσικού αερίου το πρωί της Πέμπτης με την τιμή να αγγίζει τα 68,84 ευρώ τη μεγαβατώρα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών.

Το Ιράν πραγματοποίησε πυραυλικές επιθέσεις στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan του Κατάρ, ένα συγκρότημα που στεγάζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο, σηματοδοτώντας ένα από τα πολλά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να στοχεύσει μετά από ισραηλινή επιδρομή στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν.

Το Άμπου Ντάμπι ανέστειλε επίσης τις λειτουργίες στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Habshan μετά από αναχαιτισμένα βλήματα που προκάλεσαν πτώση συντριμμιών, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία LNG στο Μπαχρέιν φέρεται να επλήγησαν από ισχυρές πυραυλικές επιθέσεις.

Η αναταραχή αυτή έρχεται ακριβώς πριν από την περίοδο αποθήκευσης της περιοχής, με τα επίπεδα αποθήκευσης να είναι ήδη περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον πενταετή μέσο όρο μετά από έναν ψυχρότερο χειμώνα.