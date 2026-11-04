Εκτίμηση Μερτς ότι ο Τραμπ θα παρακάμπτει το Κογκρέσο μέσω εκτελεστικών διατγμάτων

Την εκτίμηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει να κυβερνά μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων, παρακάμπτοντας το Κογκρέσο, εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

«Εδώ και δύο χρόνια ο Τραμπ κυβερνά χωρίς να συμβουλεύεται το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξουν τα πράγματα τώρα;» διερωτήθηκε ο Μερτς, μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ.

Η δήλωσή του έρχεται στον απόηχο της βαριάς ήττας των Ρεπουμπλικανών, που έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Παρά την αλλαγή των συσχετισμών, ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστικά διατάγματα, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά στηρίζονται στις εξουσίες που του παρέχουν το Σύνταγμα και η νομοθεσία.