Έκθεση του Ισραήλ οδήγησε στην «απόδραση» του Τραμπ από την Τουρκία – Προβοκάτσια βλέπει η Άγκυρα

Οι αποκαλύψεις για την «απόδραση» του Ντόναλντ Τραμπ με στρατιωτικό αεροσκάφος από την Τουρκία ενώ επίσημα βρισκόταν πάνω στο παλιό Air Force One συνεχίζονται και εμπλέκουν και άλλες χώρες και κυβερνήσεις.

Η πληροφορία για την απειλή σε βάρος του προέδρου των ΗΠΑ προήλθε από το Ισραήλ και οδήγησε στην Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ να απομακρύνει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το Air Force One και να τον μεταφέρει με φορτηγό τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος, καθώς ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Τουρκία τον περασμένο μήνα. Την αποκάλυψη έκανε η Wall Street Journal, επικαλούμενη ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ενδείξεις ότι το Ιράν σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους για να καταρρίψει το αεροσκάφος του Τραμπ.

Ωστόσο δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12 ότι οι πληροφορίες αφορούσαν γενικές συζητήσεις μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων σχετικά με την πιθανή δολοφονία του Αμερικανού προέδρου, και όχι κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο.

Τα στοιχεία που κινητοποίησαν τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Η ενημέρωση από το Ισραήλ οδήγησε τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να κινητοποιηθούν και να συλλέξουν πληροφορίες που υποδείκνυαν μια συγκεκριμένη απειλή από πύραυλο εδάφους-αέρος εναντίον του αεροσκάφους που μετέφερε τον Τραμπ. Επίσης, φέρεται να εντοπίστηκε άτομο κοντά στον χώρο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ να φέρει φορητό εκτοξευτή πυραύλων.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά Αμερικανών αξιωματούχων οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών γνώριζαν πού διέμενε ο Τραμπ στην Άγκυρα, καθώς και τον όροφο του κτηρίου.

Η απειλή κρίθηκε αρκετά αξιόπιστη ώστε να ενεργοποιηθεί ένα ασυνήθιστο σχέδιο παραπλάνησης. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε δημόσια στο κλασικό αεροσκάφος «Air Force One», απομακρύνθηκε κρυφά μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο τροφοδοσίας και αναχώρησε από την Τουρκία με ένα C-32A. Στη συνέχεια, το Air Force One συνέχισε την πτήση του μεταφέροντας ανώτερους αξιωματούχους, το επιτελείο και δημοσιογράφους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο Τραμπ βρισκόταν ακόμη στο σκάφος.

Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Ιράν επιχείρησε πράγματι να επιτεθεί στο αεροσκάφος. Ωστόσο, ο συνδυασμός της πιθανής απειλής πυραύλου και της εξαιρετικά λεπτομερούς γνώσης σχετικά με το πού βρισκόταν ο Τραμπ κρίθηκε προφανώς αρκετά σοβαρός ώστε οι ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν την απειλή ως πραγματική.

Ωστόσο το σημαντικότερο αναπάντητο ερώτημα ίσως είναι πώς το Ιράν απέκτησε τόσο λεπτομερείς πληροφορίες για τις μετακινήσεις και το κατάλυμα του προέδρου.

Ισραηλινή προβοκάτσια υποπτεύεται η Άγκυρα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην Άγκυρα με Τούρκους αξιωματούχους να υποψιάζονται ότι η έκθεση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών αποτελούσε τέχνασμα με στόχο την υπονόμευση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, αλλά και να πλήξουν τις διμερείς σχέσεις όπως πληροφορήθηκε το Middle East Eye.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει η Τουρκία λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου ήταν δρακόντεια. Οι δρόμοι είχαν αποκλειστεί, τα πεζοδρόμια είχαν κλείσει, στους δημόσιους υπαλλήλους είχε χορηγηθεί άδεια μιας εβδομάδας και η πόλη ήταν σε μεγάλο βαθμό έρημη.

Η τουρκική κυβέρνηση είχε μάλιστα διαμορφώσει κατάλληλα για την εκδήλωση μια αεροπορική βάση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας – τη βάση Ετιμεσγκούτ – επιτρέποντας έτσι στους αρχηγούς κρατών να φτάνουν στον χώρο της συνόδου μέσα σε 10 λεπτά.

Στο πλαίσιο αυτών των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους Τούρκους ομολόγους τους ότι είχαν λάβει μια έκθεση πληροφοριών από το Ισραήλ, η οποία ανέφερε ότι το Ιράν ενδεχομένως να στόχευε τον Τραμπ.

Πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο MEE ότι η έκθεση προειδοποιούσε πως μια ιρανική μονάδα μυστικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να βάλει στο στόχαστρο το νέο αεροσκάφος «Air Force One» του Τραμπ, κοντά στο αεροδρόμιο της Άγκυρας.

«Θεωρητικά, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να πλήξουν το αεροσκάφος από απόσταση ενός χιλιομέτρου, χρησιμοποιώντας φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους», δήλωσε στο MEE άτομο που έχει γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιθυμούσε τη λήψη περαιτέρω μέτρων προστασίας. Αρχικά, οι αξιωματούχοι μετέφεραν την αναχώρηση του Τραμπ από το αεροδρόμιο της Άγκυρας στο αεροδρόμιο Εσενμποά, όπου τα κτήρια πολιτικής χρήσης βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την περίμετρο του αεροδρομίου. Στη συνέχεια, επιστρατεύτηκε το παλαιότερο αεροσκάφος «Air Force One», καθώς διέθετε συστήματα αεράμυνας που έλειπαν από το νέο αεροσκάφος.

Τούρκος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο MEE ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ζητήσει πρόσθετες άδειες προσγείωσης για το αεροσκάφος C-32 και πίεζαν για αλλαγές της τελευταίας στιγμής, δημιουργώντας στην Άγκυρα την εντύπωση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ωστόσο, η έκθεση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών έφτασε σε μια κρίσιμη στιγμή. Ο Τραμπ διαπραγματευόταν μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Αυτή η στάση ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την ατζέντα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος πίεζε για την επανέναρξη των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων σφοδρότερων πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και μιας νέας εκστρατείας δολοφονιών με στόχο Ιρανούς ηγέτες.

«Αποκλείεται να ίσχυε αυτή η έκθεση»

Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν πλέον ότι πιστεύουν πως η έκθεση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών ήταν πιθανότατα ένα τέχνασμα της κυβέρνησης Νετανιάχου, με στόχο να παρουσιαστεί ως προστάτης του Τραμπ, να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και να υπονομεύσει τη στενή σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τούρκο ηγέτη, την προηγούμενη ημέρα από την υποτιθέμενη συνωμοσία δολοφονίας, ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ήταν έτοιμος να άρει τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία λόγω της αγοράς του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 το 2019 και να πωλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Άγκυρα. Ο Νετανιάχου αντιτίθεται σθεναρά στις πωλήσεις F-35.

Αν και ιρανικοί πυρήνες έχουν στο παρελθόν απαγάγει ή δολοφονήσει Ιρανούς αντιφρονούντες στην Τουρκία, η Τεχεράνη δεν τόλμησε ποτέ να πραγματοποιήσει εκεί μια τόσο μεγάλη επιχείρηση.

Αυτό γιατί μια τέτοια επίθεση θα απαιτούσε εκτενή γνώση της χώρας, καθώς και κρησφύγετα, μυστικές διαδρομές εισόδου και εξόδου από την Άγκυρα, αλλά και τη μεταφορά φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων μέσα από πολυάριθμα οδοφράγματα και σημεία ελέγχου ασφαλείας ενόψει της συνόδου κορυφής.

Μια απόπειρα αυτού του είδους θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει την Τουρκία σε σύγκρουση με το Ιράν, το οποίο έχει καταφέρει να διατηρήσει σχετικά σταθερές σχέσεις με την Άγκυρα από την έναρξη του πολέμου.