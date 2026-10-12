Έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών εξετάσει η Κομισιόν

Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εξετάζει η Κομισιόν , όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ο αρμόδιος για τη φορολογία Ευρωπαίος επίτροπος, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν εσπευσμένα πόρους για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος.

Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη φέτος, καθώς οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτιναχθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ο Βόπκε Χούκστρα, Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το κλίμα και τη φορολογία, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας, η οποία θα εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου φόρου και θα αξιολογήσει κατά πόσο ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη.

«Οι πολίτες, και ιδίως οι πιο ευάλωτοι, βρίσκονται αντιμέτωποι με δραματικές αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Την ίδια στιγμή, ορισμένες εταιρείες αποκομίζουν πραγματικά υπέρογκα κέρδη, χωρίς να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες ή να διαθέτουν επιπλέον προϊόντα. Επωφελούνται από την αναταραχή που επικρατεί στον κόσμο», δήλωσε ο Χούκστρα σε συνέντευξή του.

«Για πολλούς πολίτες και πολλούς πολιτικούς, αυτό μοιάζει άδικο […] Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε τη λογική στην οποία βασίζεται αυτή η πρόταση, ανεξάρτητα από το πού ακριβώς θα καταλήξει η συζήτηση» πρόσθεσε.

Η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Αυστρία έχουν ζητήσει από την ΕΕ να εξετάσει την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Χούκστρα δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν προσεκτικά το νομικό καθεστώς οποιουδήποτε ενδεχόμενου μέτρου.

Η ΕΕ θέσπισε το 2022 έκτακτη εισφορά επί των κερδών των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και διύλισης, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας.

Νομικές προσφυγές κατά του μέτρου εξακολουθούν να εκκρεμούν, καθώς εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η ExxonMobil, υποστήριξαν ότι ήταν παράνομο.

«Εξακολουθούμε να έχουμε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικά με την απόφαση του 2022 να λάβουμε ένα παρόμοιο μέτρο», δήλωσε ο Χούκστρα. «Επομένως, πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτόν τον παράγοντα».

Το καθεστώς του 2022 προέβλεπε ελάχιστο συντελεστή εισφοράς 33% επί των πλεοναζόντων κερδών, τα οποία ορίζονταν ως τα κέρδη που υπερέβαιναν κατά περισσότερο από 20% τον μέσο όρο των κερδών μιας εταιρείας κατά τα προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μέτρο απέφερε σχεδόν 29 δισ. ευρώ.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη θεσπίσει εθνικές έκτακτες εισφορές επί των υπερκερδών. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, επέβαλε φόρο 33% στα έκτακτα κέρδη που αποκόμισαν το 2026 οι εταιρείες πετρελαίου και διύλισης.