Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθούν τα 150 ευρώ στους δικαιούχους

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, ενώ το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Η πίστωση των χρημάτων αναμένεται να γίνει μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου.

Για τους γονείς που απέκτησαν πρόσφατα παιδί, προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία, με την καταβολή της ενίσχυσης να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το ποσό της ενίσχυσης

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και το εισόδημα της κάθε οικογένειας, με βασικό κανόνα την καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ανώτατο πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Ενδεικτικά, τα εισοδηματικά όρια και τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

-Για οικογένεια με ένα παιδί, το ανώτατο εισόδημα φθάνει έως περίπου 39.000–40.000 ευρώ και η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ.

-Για δύο παιδιά, το επίδομα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, με αντίστοιχα υψηλότερα εισοδηματικά όρια που φθάνουν έως περίπου 44.000–45.000 ευρώ.

-Για τρία παιδιά, το ποσό ανεβαίνει στα 450 ευρώ, με εισοδηματικό όριο έως περίπου 49.000–50.000 ευρώ.

-Για οικογένειες με τέσσερα παιδιά, το επίδομα διαμορφώνεται στα 600 ευρώ.

-Για πέντε παιδιά στα 750 ευρώ και για έξι παιδιά στα 900 ευρώ, με αντίστοιχα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια που φθάνουν έως και περίπου 65.000 ευρώ.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τα 39.000 ευρώ, με προσαύξηση περίπου 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Οι προϋποθέσεις

Η διαδικασία πληρωμής βασίζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και στα δεδομένα του συστήματος της ΑΑΔΕ, με βασική προϋπόθεση την ορθή δήλωση του IBAN στο Taxisnet.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για περιπτώσεις όπου έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση της οικογένειας, όπως η γέννηση νέου παιδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση των στοιχείων στο μητρώο της ΑΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης των οικογενειών με ανήλικα ή εξαρτώμενα τέκνα, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ειδική πρόβλεψη για νεογέννητα (γεννήσεις 1.1.2025 – 31.7.2026)

Για τέκνα που γεννήθηκαν από 1.1.2025 έως 31.7.2026, η ενίσχυση (ή τυχόν επιπλέον ποσό) μπορεί να καταβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2026, με τήρηση σε κάθε περίπτωση των εισοδηματικών ορίων, ως εξής:

– Τέκνα γεννηθέντα 1.1 – 31.12.2025: εφόσον έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025 (με βάση τα εισοδηματικά όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025).

– Τέκνα γεννηθέντα 1.1.2026 – 31.7.2026: εφόσον έχει ζητηθεί η έκδοση ΑΦΜ για αυτά έως τις 10 Αυγούστου 2026 (με βάση τα όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025).