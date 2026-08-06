Έκτακτο επίδομα παιδιού: Έως 10 Αυγούστου η προθεσμία για ΑΦΜ

Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκκαθάριση.

Η νέα πληρωμή αφορά κυρίως οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές διασταυρώσεις.

Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο

Στη συμπληρωματική εκκαθάριση εντάσσονται οικογένειες που δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 δεν μπορούσαν να εμφανιστούν στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους, στην οποία βασίστηκε η αρχική εκκαθάριση.

Για να πιστωθεί το ποσό των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει:

το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025,

να έχει καταχωριστεί σωστά ο ΑΜΚΑ του παιδιού,

να υπάρχει έγκυρος και ενεργός IBAN στα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους δικαιούχους χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση για την ενίσχυση, εφόσον όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πληρούνται τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια.

Προθεσμία έως τις 10 Αυγούστου για την έκδοση ΑΦΜ

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους γονείς παιδιών που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του παιδιού έως τις 10 Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες διασταυρώσεις και να καταστεί δυνατή η ένταξη στη συμπληρωματική πληρωμή.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται, μεταξύ άλλων, η οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης, ενώ μετά την απόδοση του ΑΦΜ πραγματοποιείται η αντιστοίχισή του με τον ΑΜΚΑ του παιδιού.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Οι γονείς καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι:

το παιδί έχει δηλωθεί σωστά ως εξαρτώμενο μέλος,

ο ΑΜΚΑ του παιδιού έχει καταχωριστεί χωρίς λάθη,

ο δηλωμένος IBAN στην ΑΑΔΕ είναι ενεργός και σωστός,

για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η συμπληρωματική πληρωμή να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου.