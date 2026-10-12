Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές καταιγίδες στη Χαλκιδική – Σε ετοιμότητα η Κεντρική Μακεδονία

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων στην Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Πολιτικής Προστασίας, τα έντονα φαινόμενα στη Χαλκιδική αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 8 έως 9 μποφόρ, αναμένεται να πνέουν στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο.

Για τη Θεσσαλονίκη, το δελτίο δεν αναφέρει ειδικά ισχυρές βροχές ή καταιγίδες. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα από την κακοκαιρία.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν τις υδρορροές των κατοικιών τους και να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων και για αρκετές ώρες μετά.

Παράλληλα, συνιστάται ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων κατά την εκδήλωση των έντονων φαινομένων και η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών.