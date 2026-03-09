Εκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις τιμές ενέργειας – Στο τραπέζι επιδότηση καυσίμων και επιδόματα

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα με θέμα την μείωση των τιμών ενέργειας που έχουν πάρει την ανιούσα λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Συμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece στο τραπέζι πρόκειται να μπουν έξι μέτρα τα οποία είχαν υιοθετηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή, αφού η τιμή του πετρελαίου, παραμείνει για αρκετές εβδομάδες πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Θάνος Πετραλιάς που θα εκπροσωπήσει τον Κυριάκο Πιερρακάκη ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης του Eurogroup.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι: επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, επιδότηση φυσικού αερίου, επίδομα καυσίμων (Fuel Pass), επίδομα ακρίβειας, αύξηση επιδόματος θέρμανσης και στήριξη επιχειρήσεων.