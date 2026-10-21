Εκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΟΚ μετά τη σύλληψη Λιόλιου: «Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα»

Σε έκτακτη συνεδρίαση προχώρησε το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βαγγέλη Λιόλιου , με τη δικογραφία να περιλαμβάνει μηνύματα και στοιχεία για χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις βαθμίδες του αθλήματος σε βάθος δεκαετίας.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρεται:

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στον χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».