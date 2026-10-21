Εκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΟΚ μετά τη σύλληψη Λιόλιου: «Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα»

Σε έκτακτη συνεδρίαση προχώρησε το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βαγγέλη Λιόλιου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει μηνύματα και στοιχεία για χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις βαθμίδες του αθλήματος σε βάθος δεκαετίας.
Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρεται:
«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στον χώρο του μπάσκετ.
Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».