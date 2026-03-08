Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με Μακρόν τη Δευτέρα στην Κύπρο

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα έχει τη Δευτέρα (09/03), στην Κύπρο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Κύπρο από ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα, με την αυριανή επίσκεψή του, ο Γάλλος πρόεδρος θα εκδηλώσει την υποστήριξή του στη Μεγαλόνησο ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο Πρόεδρος Μακρόν θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη,

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.