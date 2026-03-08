ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με Μακρόν τη Δευτέρα στην Κύπρο

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα έχει τη Δευτέρα (09/03), στην Κύπρο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Κύπρο από ευρωπαϊκές δυνάμεις.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

 

Την ίδια ώρα, με την αυριανή επίσκεψή του, ο Γάλλος πρόεδρος θα εκδηλώσει την υποστήριξή του στη Μεγαλόνησο ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

 

Ο Πρόεδρος Μακρόν θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη,

 

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

FacebookTwitterLinkedinEmail