Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά ο Μακρόν για τη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με επίσημη ανακοίνωσή του που εκδόθηκε σήμερα, ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να εξεταστούν οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογραμμίζει πως το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ισραήλ και του Ιράν επιφέρει σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μακρόν διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εθνική και εδαφική ασφάλεια της Γαλλίας, καθώς και για την προστασία των Γάλλων πολιτών στην περιοχή, ενώ τονίζει πως η Γαλλίαείναι έτοιμη να λάβει μέτρα και για την ασφάλεια των στενών της εταίρων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Χαρακτηρίζοντας την κλιμάκωση επικίνδυνη για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, ο Πρόεδρος της Γαλλίας καλεί το καθεστώς του Ιράν να αναγνωρίσει ότι η μόνη διέξοδος είναι η έναρξη διαπραγματεύσεων με καλή πίστη, ώστε να τερματιστεί το βαλλιστικό και πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και οι δράσεις αποσταθεροποίησης στην περιοχή, κινήσεις που κρίνονται επιβεβλημένες για την ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο κ. Μακρόν υποστηρίζει το δικαίωμα του ιρανικού λαού να οικοδομήσει το μέλλον του υπό συνθήκες ελευθερίας, σημειώνοντας πως το καθεστώς του Ιράν είναι πλέον αποκλεισμένο μετά τις πρόσφατες σφαγές και υπογραμμίζοντας ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να δοθεί ο λόγος στον ιρανικό λαό.

Εν κατακλείδι, ο Γάλλος πρόεδρος δηλώνει ότι η χώρα του, μένοντας πιστή στις αρχές της και αναγνωρίζοντας τις διεθνείς ευθύνες της, επιδιώκει το συνέδριο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ παράλληλα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους φίλους της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Επιπροσθέτως, πηγές από το Ελιζέ επιβεβαιώνουν ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει ήδη προχωρήσει σε διαδοχικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας, καθώς και με τον πρόεδρο της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αργότερα μέσα στην ημέρα για το Ιράν.