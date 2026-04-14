Έκτακτη επιχορήγηση 1.235.000 ευρώ της EOE στις Αθλητικές Ομοσπονδίες ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίασή της ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας για έκτακτη επιχορήγηση ύψους 1.235.000 ευρώσε 29 Αθλητικές Ομοσπονδίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028.

Τη σχετική εισήγηση έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, Δημοσθένης Γυρούσης, και αφορά την εφαρμογή ενός νέου συστήματος κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

Το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιάστηκε για να καλύψει αποκλειστικά την ανάγκη της στήριξης της Ολυμπιακής προετοιμασίας, εστιάζοντας στην τρέχουσα αγωνιστική εικόνα και τη μελλοντική δυναμική των Ομοσπονδιών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στη στήριξη των μικρών ομοσπονδιών και στη διασφάλιση της ισόρροπης κατανομής των πόρων. Τα κριτήρια είναι:

Συμμετοχή στην Προολυμπιακή Ομάδα 2028 – αγωνιστική προοπτική 2028

Διεθνείς διακρίσεις 2025 – πρόσφατη διεθνής αγωνιστική απόδοση

Αριθμός ενεργών σωματείων – αναπτυξιακή δυναμική των Ομοσπονδιών.

Με βάση τα παραπάνω, τα χρήματα ανά Ομοσπονδία κατανέμονται ως εξής:

ΚΟΕ (Υγρός Στίβος) 115.000 ευρώ

ΣΕΓΑΣ (Στίβος) 115.000 ευρώ

ΕΚΟΦΝΣ (Κωπηλασία) 90.000 ευρώ

ΕΙΟ (Ιστιοπλοϊα) 70.000 ευρώ

ΕΟΚ (Μπάσκετ) 70.000 ευρώ

ΕΛΟΠ (Πάλη) 55.000 ευρώ

ΣΚΟΕ (Σκοποβολή) 53.000 ευρώ

ΕΟΠΕ (Βόλεϊ) 50.000 ευρώ

ΕΓΟ (Γυμναστική) 45.000 ευρώ

ΕΛΟΤ (Ταεκβοντό) 45.000 ευρώ

ΕΟΚΚ (Κάνοε Καγιάκ) 40.000 ευρώ

ΕΟΤ (Τζούντο) 35.000 ευρώ

ΕΦΟΑ (Τένις) 35.000 ευρώ

ΟΧΕ (Χάντμπολ) 35.000 ευρώ

ΕΟΠ (Ποδηλασία) 32.000 ευρώ

ΕΟΠ (Πυγμαχία) 30.000 ευρώ

ΕΟΤ (Τοξοβολία) 30.000 ευρώ

ΕΟΞ (Ξιφασκία) 30.000 ευρώ

ΕΦΟΕΠΑ (Πινγκ Πονγκ) 30.000 ευρώ

ΕΟΜΣ (Μπέιζμπολ-Σόφτμπολ) 30.000 ευρώ

ΕΟΑΒ (Αρση Βαρών) 25.000 ευρώ

ΕΟΙ (Ιππασία) 25.000 ευρώ

ΕΛΟΧ (Χόκεϊ) 25.000 ευρώ

ΕΛΟΚ (Κρίκετ) 25.000 ευρώ

ΕΟΟΑ (Αθλητική Αναρρίχηση) 20.000 ευρώ

ΕΟΦΣΑ (Μπάντμιντον) 20.000 ευρώ

ΕΟΜΠ (Μοντέρνο Πένταθλο) 20.000 ευρώ

ΕΟΤ (Τροχοσανίδα) 20.000 ευρώ

ΕΟΓ (Γκολφ) 20.000 ευρώ