Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών ανακοινώνει ότι για όσο διάστημα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργεί κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής στο θυρωρείο του Κτιρίου Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (οδός 26ης Οκτωβρίου 64, Δυτική Θεσσαλονίκη), καθημερινά από τις 8:00 έως τις 18:00, για τη φιλοξενία πολιτών που έχουν ανάγκη προστασίας από τον καύσωνα.

Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ενημερώνει τους πολίτες για τα βασικά μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας:

Γενικές οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα:

• Παραμονή σε χώρους με επαρκή δροσισμό ή κλιματισμό.

• Ελαφρύ και άνετο ντύσιμο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικά υλικά.

• Χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου με προστασία από UV ακτινοβολία.

• Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ειδικά για βρέφη και ηλικιωμένους.

• Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας και άσκοπων μετακινήσεων χωρίς κλιματισμό.

• Συχνά χλιαρά ντους και δροσερά επιθέματα σε κεφάλι και λαιμό.

• Μικρά και ελαφριά γεύματα, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά.

• Επαρκής λήψη υγρών (νερό, χυμοί), αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ.

• Άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για προσαρμογές στην αγωγή τους.

• Οι ηλικιωμένοι να μην παραμένουν μόνοι και να υπάρχει φροντίδα από το περιβάλλον τους.

• Οι χώροι εργασίας και φροντίδας να εξασφαλίζουν κλιματισμό ή φυσικό αερισμό.

«Ο καύσωνας είναι ένα έντονο καιρικό φαινόμενο και αποτελεί σοβαρή δοκιμασία για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρονίως πάσχοντες και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε ετοιμότητα, διαθέτοντας κλιματιζόμενο χώρο για τους συμπολίτες μας που χρειάζονται προστασία και παρέχοντας έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση. Τις ημέρες αυτές, η πρόληψη, η προσοχή και η φροντίδα για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε τους πιο ευάλωτους και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες», τονίζει σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μελίνα – Μαρία Δερμεντζοπούλου.