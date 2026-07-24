ΕΚΤ: «Βλέπει» επιβράδυνση της ανάπτυξης και επιμονή του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

Σε τροχιά χαμηλότερης ανάπτυξης και επίμονου πληθωρισμού φαίνεται πως εισέρχεται η Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έρευνας Επαγγελματιών Αναλυτών (SPF) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το γ’ τρίμηνο του 2026.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από τις 1 έως τις 6 Ιουλίου με τη συμμετοχή 53 ειδικών από ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά και οικονομικά ιδρύματα, αποτυπώνει την αυξημένη αβεβαιότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

«Ψαλίδι» στις προσδοκίες για το ΑΕΠ

Οι αναλυτές προχώρησαν σε σημαντική υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ:

Το 2026 αναμένεται υποχώρηση της ανάπτυξης στο 0,6% (μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα), για το 2027 η εκτίμηση για την ανάπτυξη είναι στο 1,2% (υποχώρηση κατά 0,1 μονάδα) ενώ η πρόβλεψη για το 2028 παραμένει αμετάβλητη στο 1,3%.

Μακροπρόθεσμα για το 2031 ο ρυθμός ανάπτυξης συμπιέζεται ελαφρώς στο 1,2% (-0,1%).

Ανθεκτικός ο πληθωρισμός – Μικρή ανοδική αναθεώρηση

Όσον αφορά στον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Ενάρμονισμένος ΔΤΚ), οι προβλέψεις διαμορφώνονται ως εξής:

Για το 2026 στο 2,7% (χωρίς μεταβολή), για το 2027, υπάρχει αναθεώρηση προς τα πάνω στο 2,2% (+0,1 ποσοστιαία μονάδα) για το 2028 και ακροπρόθεσμα (2031) προβλέπει σταθεροποίηση στο 2,0%, που αποτελεί και τον επίσημο στόχο της ΕΚΤ.

Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και τροφίμων) αναθεωρήθηκε ανοδικά για το 2026 στο 2,4% (+0,2 μονάδες), προσεγγίζοντας τις επίσημες εκτιμήσεις του προσωπικού του Ευρωσυστήματος, ενώ για το 2027 και το 2028 τοποθετείται στο 2,2% και 2,1% αντίστοιχα.

Αγορά εργασίας και γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Για την ανεργία οι εκτιμήσεις επιβαρύνθηκαν ελαφρώς. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται στο 6,3% για το 2026 και το 2027 (αναθεώρηση +0,1% για το 2027), πριν υποχωρήσει σταδιακά στο 6,2% το 2028 και στο 6,1% μακροπρόθεσμα.

Τέλος, σε ειδικό ερώτημα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία θα είναι περιορισμένες και θα επικεντρωθούν κυρίως εντός του 2026. Ωστόσο, το ισοζύγιο κινδύνου για τον πληθωρισμό κλίνει ελαφρώς προς τα πάνω για το τρέχον έτος, πριν εξισορροπηθεί στη συνέχεια.