ΕΚΤ: Τα δάνεια στις επιχειρήσεις αυξήθηκαν με ρυθμούς ρεκόρ

Οτραπεζικός δανεισμός προς εταιρείες της ευρωζώνης αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τη Δευτέρα, επεκτείνοντας μια σταδιακή αλλά σταθερή επιτάχυνση που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες αυξήθηκε στο 4% τον Μάιο από 3,4% τον Απρίλιο.

Ο δανεισμός προς νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 3,1%, σημειώνοντας άνοδο από 3,0% έναν μήνα νωρίτερα, ενώ το ευρύ νομισματικό μέγεθος «M3» αυξήθηκε στο 3,2% από 2,7% τον Απρίλιο.