ΕΚΤ: Στο «σκοτάδι» τα επιτόκια – Χωρίς καμία δέσμευση για το μέλλον τα στελέχη της τράπεζας

Την απόφαση να μην παράσχουν καμία απολύτως μελλοντική καθοδήγηση για την πορεία των επιτοκίων έλαβαν τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά την πρόσφατη συνεδρίασή τους, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Παρότι προχώρησαν σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5%, οι αξιωματούχοι της Τράπεζας επέλεξαν να κρατήσουν κλειστά τα χαρτιά τους για τις επόμενες κινήσεις, προτάσσοντας την πλήρη ευελιξία και τα νέα οικονομικά στοιχεία.

Η ΕΚΤ δικαιολόγησε την απόφαση αύξησης των επιτοκίων επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες πιέσεις στον πληθωρισμό, οι οποίες τροφοδοτούνται κυρίως από τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι νέες προβλέψεις του προσωπικού της Τράπεζας αναθεώρησαν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον γενικό πληθωρισμό, τοποθετώντας τον στο 2,5% για το 2027 και στο 2,1% για το 2028, ενώ για φέτος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,0%. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα πρακτικά, οι κίνδυνοι παραμένουν ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την οικονομική ανάπτυξη, με το τοπίο να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν και των σοβαρών περιορισμών στη ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του ουσιαστικού κλεισίματος των κρίσιμων στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, το νέο μέτωπο στην Υεμένη, όπου διεξάγονται συγκρούσεις γύρω από το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, εντείνει τις πιέσεις, διατηρώντας ψηλά το κόστος μεταφοράς και προκαλώντας ελλείψεις σε προϊόντα διύλισης.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΚΤ διαπίστωσε ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια για την αναπτυξιακή πορεία της Ευρωζώνης, τα οποία στηρίζονται κυρίως στην ανθεκτικότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτή η ανθεκτικότητα υποστηρίχθηκε μηχανικά από τον χαμηλότερο του αναμενομένου πληθωρισμό στο παρελθόν. Η πρόσφατη επιδείνωση των προοπτικών του πληθωρισμού αναμένεται να οδηγήσει σε επιβράδυνση της κατανάλωσης τα επόμενα τρίμηνα, καθώς θα περιοριστεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών, εκτός εάν υπάρξει ταχεία προσαρμογή των μισθών, κάτι που θεωρείται απίθανο με βάση το τρέχον θεσμικό πλαίσιο.

Μέσα σε αυτό το θολό περιβάλλον, η ΕΚΤ έκρινε κρίσιμο να αποφύγει οποιαδήποτε δέσμευση για την πορεία του κόστους δανεισμού ενόψει και της επόμενης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής στις 29 Οκτωβρίου. Στο ίδιο μήκος κύματος, τα πρακτικά της Fed έδειξαν ότι, παρότι ενδέχεται να απαιτηθεί άλλη μία αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ πριν το τέλος του έτους, η αμερικανική κεντρική τράπεζα δεν βιάζεται να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις.