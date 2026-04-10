ΕΚΤ: «Πράσινο φως» για μεγαλύτερο άνοιγμα των αμοιβαίων κεφαλαίων στην τιτλοποίηση

Υπέρ μιας πιο τολμηρής προσέγγισης για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποιήσεων τάχθηκε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), εισηγούμενη την αύξηση του ορίου επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων σε «πακεταρισμένα» δάνεια.

Σε γνωμοδότησή της που δημοσιεύθηκε στη Φρανκφούρτη, η ΕΚΤ προτείνει τα αμοιβαία κεφάλαια τύπου UCITS να επιτρέπεται να επενδύουν έως και το 20% του ενεργητικού τους σε τιτλοποιημένα δάνεια από μεμονωμένους εκδότες. Η πρόταση αυτή υπερβαίνει το 15% που είχε εισηγηθεί αρχικά η Κομισιόν, ενώ το τρέχον θεσμικό πλαίσιο θέτει το πλαφόν μόλις στο 10%.

Στρατηγική ενίσχυσης της ρευστότητας

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην τόνωση της συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών στην αγορά των Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων (STS) τιτλοποιήσεων. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η αύξηση του ορίου μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αγορά, ωστόσο η τράπεζα εμφανίζεται συγκρατημένη ως προς μια πλήρη κατάργηση των ορίων.

«Η διατήρηση δικλείδων ασφαλείας είναι απαραίτητη για τη διαχείριση κινδύνων και την προστασία των ιδιωτών επενδυτών», επισημαίνει η Κεντρική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας την πολιτική ευαισθησία του εργαλείου της τιτλοποίησης, το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Το «αγκάθι» του private credit

Πέρα από τα επενδυτικά όρια, η ΕΚΤ έθεσε εμφατικά το ζήτημα της εποπτείας και της διαφάνειας, καθώς ζητά σαφέστερο νομικό πλαίσιο που θα της επιτρέπει την ευκολότερη πρόσβαση σε δεδομένα που γνωστοποιούν οι επενδυτές, στοιχείο κρίσιμο για τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής και την αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κλάδο του Private Credit (ιδιωτική πίστη), με την ΕΚΤ σε ευθυγράμμιση με άλλες εποπτικές αρχές, να προειδοποιεί ότι η έλλειψη επαρκών στοιχείων για τη συσσώρευση κινδύνων στον συγκεκριμένο κλάδο αποτελεί «τυφλό σημείο» που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.