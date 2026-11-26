ΟΠάμπλο Χερνάντεθ ντε Κος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τους Financial Times, διαδεχόμενος την Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας διαδέχεται την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία αποχωρεί εννέα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της, και γίνεται ο πρώτος Ισπανός που κάθεται στον προεδρικό θώκο της ανώτατης νομισματικής αρχής της Ευρωζώνης από την ίδρυσή της το 1998.

Ο ντε Κος, σημερινός επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, εξασφάλισε τη στήριξη της πλειονότητας των κρατών-μελών, καθώς και την καθοριστική έγκριση του Βερολίνου και του Παρισιού.

El Pais: Το παρασκήνιο της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο δρόμος άνοιξε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου κατέρρευσε η υποψηφιότητα του Ολλανδού Κλάας Κνοτ, παρά το γεγονός ότι η χώρα του στήριξε τις φιλοδοξίες του μέχρι την τελευταία στιγμή. Πλέον δεν υπάρχουν εμπόδια στη διαδικασία, αν και απομένει η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ίδιας της ΕΚΤ, προτού οι Ευρωπαίοι ηγέτες επικυρώσουν τυπικά τον Δεκέμβριο τόσο τον διορισμό του νέου προέδρου όσο και των δύο νέων μελών της εκτελεστικής επιτροπής.

Η πολιτική συγκυρία και ο φόβος της ακροδεξιάς

Η αλλαγή φρουράς στην κορυφή της ΕΚΤ πραγματοποιείται εν μέσω έντονης πολιτικής αναταραχής στην Ευρώπη, η οποία εισέρχεται σε έναν κρίσιμο εκλογικό κύκλο με την ακροδεξιά σε άνοδο. Τα κράτη-μέλη επιχειρούν να θωρακίσουν τους θεσμούς και τους προϋπολογισμούς τους απέναντι στο ενδεχόμενο ανάληψης της εξουσίας από ευρωσκεπτικιστικές κυβερνήσεις. Η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ έδωσε στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, τη δυνατότητα να επηρεάσει την επιλογή του διαδόχου της πριν από τις γαλλικές εκλογές της άνοιξης, στις οποίες το κόμμα της Μαρίν Λεπέν εμφανίζει ισχυρή δυναμική.

Η «συμφωνία-πακέτο» Βερολίνου και Παρισιού

Η κούρσα για την προεδρία υπήρξε σκληρή, με τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ να εκπροσωπεί μια αυστηρή γραμμή για τον έλεγχο του πληθωρισμού. Αντίθετα, το πιο ευέλικτο προφίλ του ντε Κος έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του. Παρότι ο Ισπανός οικονομολόγος θεωρείται ορθόδοξος στη δημοσιονομική πολιτική, στη νομισματική πολιτική κατατάσσεται στα «περιστέρια», καθώς συνυπολογίζει την οικονομική δραστηριότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η Γαλλία, που βρίσκεται υπό πίεση στις αγορές λόγω των δημοσιονομικών της, στήριξε τον Ισπανό, ενώ η Γερμανία συναίνεσε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης. Ως αντάλλαγμα, το Βερολίνο εξασφάλισε τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ και το Παρίσι τη διεύθυνση των πράξεων αγοράς.