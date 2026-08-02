ΕΚΤ: Επτά στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη

Δυναμική παρουσία στις ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις αποκτά η τεχνητή νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η μελέτη με τίτλο «Εφαρμογή και επενδύσεις στην AI στην Ευρωζώνη» βασίστηκε στις απαντήσεις περίπου 6.000 επιχειρήσεων από 12 χώρες, οι οποίες συμμετείχαν σε έρευνες τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2025.

Από τις απαντήσεις προκύπτουν στοιχεία για τον βαθμό χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, τα κίνητρα και τα εμπόδια για την υιοθέτησή της, αλλά και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις, την παραγωγικότητα, την απασχόληση και τις τιμές.

Στο 70% η χρήση AI στις ελληνικές επιχειρήσεις

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων ανέφερε ότι έχει χρησιμοποιήσει, έστω και σποραδικά, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο του συνόλου των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Σημαντική χρήση της AI έκανε το 12% των ελληνικών εταιρειών, έναντι μέσου όρου 7% στην Ευρωζώνη. Μέτρια χρήση ανέφερε το 29% και σποραδική επίσης το 29%, έναντι 31% και 33% αντίστοιχα στις υπόλοιπες χώρες.

Στην έρευνα συμμετείχαν επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σλοβακία και την Ιρλανδία.

Πρωτιά για τις μεσαίες και μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες

Δύο στις τρεις μεσαίες και μεγάλες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, με περισσότερους από 50 εργαζομένους, είχαν επενδύσει σε τεχνολογίες AI έως τον Ιούνιο του 2025. Το ποσοστό του 66% ήταν το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Αντίθετα, μεταξύ των μικρότερων ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, με λιγότερους από 50 εργαζομένους, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη είχε πραγματοποιήσει μόλις το 18%.

Η διαφορά μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων εταιρειών καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις χώρες και τους οικονομικούς κλάδους, καθώς οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν περισσότερα κεφάλαια και μπορούν να ενσωματώσουν ευκολότερα τις νέες τεχνολογίες στα λειτουργικά τους μοντέλα.

Η διαφορετική εικόνα στις υπηρεσίες

Εξαίρεση αποτελεί ο ελληνικός κλάδος των υπηρεσιών. Το ποσοστό των μικρότερων επιχειρήσεων που είχαν επενδύσει στην AI ανερχόταν στο 22%, διπλάσιο από το 11% των μεσαίων και μεγάλων εταιρειών.

Ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, πάντως, οι ελληνικές επιχειρήσεις υπηρεσιών έχουν επενδύσει σημαντικά λιγότερο στην τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Στο εμπόριο, περισσότερο από το 40% των μεσαίων και μεγάλων ελληνικών εταιρειών είχε πραγματοποιήσει σχετικές επενδύσεις, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στις μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις, ωστόσο, το αντίστοιχο ποσοστό περιοριζόταν στο 7%.

Στις κατασκευές, επενδύσεις στην AI είχε πραγματοποιήσει το 17% των μεσαίων και μεγάλων ελληνικών εταιρειών και το 12% των μικρότερων, ποσοστά χαμηλότερα από τους αντίστοιχους μέσους όρους της Ευρωζώνης.

Στην AI σχεδόν το 10% των νέων επενδύσεων

Οι ελληνικές επιχειρήσεις προέβλεπαν ότι σχεδόν το 10% των συνολικών επενδύσεών τους κατά το επόμενο δωδεκάμηνο θα αφορούσε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν στο 9%.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη εντατικά την AI σχεδίαζαν να κατευθύνουν σε αυτήν το 20% των επενδύσεών τους, ενώ εκείνες που δεν την έχουν ακόμη υιοθετήσει προέβλεπαν ποσοστό μόλις 4%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν μια αυτοτροφοδοτούμενη δυναμική: όσο εντατικότερα χρησιμοποιεί μια επιχείρηση την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο περισσότερα σχεδιάζει να επενδύσει σε αυτήν.

Τα βασικά κίνητρα και τα εμπόδια

Σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης ανέφεραν ως βασικά κίνητρα τη βελτίωση της κύριας επιχειρηματικής διαδικασίας και των συμπληρωματικών λειτουργιών, όπως η διοίκηση και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ακολουθούν η μείωση του κόστους εργασίας με 15%, η υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας με 11% και η διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με 10%.

Για τις επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν AI, σημαντικότερο εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων, σε ποσοστό 25%. Ακολουθούν οι ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων και ηθικά ζητήματα με 19%, η άποψη ότι η τεχνολογία δεν είναι χρήσιμη για τη δραστηριότητά τους με 16% και η δυσπιστία ως προς τα αποτελέσματά της με 13%.

Οι προσδοκίες για τζίρο και απασχόληση

Οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης που χρησιμοποιούν σημαντικά την AI αναμένουν μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών και των επενδύσεών τους την επόμενη τριετία σε σύγκριση με όσες δεν την αξιοποιούν.

Προσδοκούν επίσης ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς χρειάζονται εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν καταγράφεται μείωση προσωπικού λόγω AI, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μια τέτοια τάση στο μέλλον.

Στην παραγωγικότητα της εργασίας δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ χρηστών και μη χρηστών, με εξαίρεση τους κλάδους της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της έρευνας και ανάπτυξης. Αντίστοιχα, δεν διαπιστώνονται ουσιαστικές αποκλίσεις στις πληθωριστικές προσδοκίες των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων.