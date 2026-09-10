ΕΚΤ: Επιβεβαίωσε τις προβλέψεις με νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Την δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο 2026 πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο το νέο ράλι των τιμών του πετρελαίου που ενισχύει ακόμα περισσότερο τις πληθωριστικές πιέσεις στις χώρες της Ευρωζώνης.

Η νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης – όπως και τον Ιούνιο – επιβεβαίωσε πλήρως τις εκτιμήσεις των αναλυτών που είχαν επισημάνει ότι η κεντρική τράπεζα δεν διαθέτει περιθώρια ελιγμών με το πετρέλαιο να έχει σκαρφαλώσει πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 100 δολ. το βαρέλι μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα.

Το καλοκαίρι καταγράφηκαν εξάλλου αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις στη ζώνη του ευρώ, με τον ετήσιο πληθωρισμό να σκαρφαλώνει από 2,8% τον Ιούνιο, στο 2,9% τον Ιούλιο και 3,3% τον Αύγουστο, μεγαλώνοντας την απόσταση του από τον στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό στο 2%.