ΕΚΤ: Έως τις 6 Νοεμβρίου οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή της Λαγκάρντ

Έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου καλούνται οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τον διάδοχο της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το αίτημα απηύθυνε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οργάνου.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 21 χωρών της Ευρωζώνης αναμένεται να εξετάσουν τις υποψηφιότητες στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 9 Νοεμβρίου. Στις 26 και 27 Νοεμβρίου θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τη διαδικασία επιλογής της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ να βρίσκεται στην ατζέντα.

ΗΚριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε στις 29 Οκτωβρίου ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, περίπου εννέα μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της.

Τα ονόματα που έχουν αναφερθεί

Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων που έχουν αναφερθεί είναι ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, καθώς και ο Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας.

Η διαδοχή της Λαγκάρντ αποτελεί μέρος ευρύτερων αλλαγών στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, καθώς αναμένεται να αλλάξουν τα πρόσωπα σε τρεις από τις έξι θέσεις της. Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ πρόκειται να αποχωρήσει στις αρχές Ιανουαρίου, ενώ η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ολοκληρώνεται τον Μάιο. Για τη θέση της Σνάμπελ, το Eurogroup έχει παρατείνει έως τις 27 Νοεμβρίου την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.