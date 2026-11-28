Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αφήνουν ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Μπόρις Βούιτσιτς, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μάρτιν Κόχερ, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει σε διπλάσια επίπεδα από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης.

Σε κοινή συνέντευξή τους στην αυστριακή εφημερίδα Kurier, την οποία επικαλείται το Investing.com, ο Βούιτσιτς επισήμανε ότι οι προσδοκίες των χρηματοπιστωτικών αγορών για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο συνάδουν με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

Οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, ενώ αναμένουν δύο έως τρεις επιπλέον αυξήσεις μέχρι το τέλος του 2027.

Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω της ενέργειας

Ο Κόχερ, ο οποίος είναι και διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη διατήρηση των τιμών της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα θα μπορούσε να προκαλέσει δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει άνω του 3% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εντός του 2027.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας, Πρίμοζ Ντόλεντς, υποστήριξε ότι οι δύο αυξήσεις επιτοκίων που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν δεν επαρκούν για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Ανθεκτική η οικονομία της Ευρωζώνης

Σύμφωνα με τον Βούιτσιτς, η οικονομία της Ευρωζώνης έχει επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την αναμενόμενη, με τον ρυθμό ανάπτυξης να προσεγγίζει τον εκτιμώμενο δυνητικό ρυθμό της.

Ο ίδιος απέδωσε τις περιορισμένες αναπτυξιακές δυνατότητες της ευρωπαϊκής οικονομίας κυρίως σε διαρθρωτικά προβλήματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Παράλληλα, απέρριψε τις εκτιμήσεις περί ιδιαίτερα αδύναμου ευρώ έναντι του δολαρίου, επισημαίνοντας ότι το ευρωπαϊκό νόμισμα εξακολουθεί να κινείται εντός του ιστορικού εύρους διακύμανσής του.

Η μάχη κατά του πληθωρισμού περνά στον Ερνάντεθ ντε Κος

Η αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται να αποτελέσει βασική προτεραιότητα και της επόμενης ηγεσίας της ΕΚΤ, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν στηρίξει την υποψηφιότητα του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα ολοκληρώσει πρόωρα τη θητεία της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Αμφότεροι οι αξιωματούχοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στον Ισπανό οικονομολόγο, αναδεικνύοντας την εμπειρία του στη νομισματική πολιτική και τη βαθιά γνώση της λειτουργίας του Ευρωσυστήματος.

Ο Κόχερ επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΚΤ για επαναφορά του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.