EKT: Ανησυχία των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης για απότομη αύξηση του πληθωρισμού

Οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα σημειώσει απότομη άνοδο στο άμεσο μέλλον λόγω του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις παρέμειναν σταθερές και η αύξηση των μισθών φαίνεται μάλιστα να επιβραδύνεται, όπως έδειξε τη Δευτέρα η Έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται απότομα, η ΕΚΤ παρακολουθεί με προσοχή την αντίδραση των επιχειρήσεων, έτοιμη να αυξήσει το κόστος δανεισμού με τα πρώτα σημάδια ότι η ενεργειακή έξαρση του πληθωρισμού θα αρχίσει να ωθεί προς τα πάνω τους μισθούς ή τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τις τιμές, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ωστόσο, η έρευνα της Δευτέρας σε πάνω από 10.000 επιχειρήσεις αναμένεται να κατευνάσει ορισμένες ανησυχίες εν όψει της συνεδρίασης για τη νομισματική πολιτική της Πέμπτης, καθώς τα στοιχεία δεν φαίνεται να δείχνουν αυτές τις δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις.

Ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό για το επόμενο έτος αυξήθηκαν στο 3,0% από 2,6% τρεις μήνες νωρίτερα, οι προσδοκίες για τα επόμενα τρία και πέντε χρόνια παρέμειναν αμετάβλητες, ανέφερε η ΕΚΤ

Αντί να ωθήσουν προς τα πάνω τις προσδοκίες για τους μισθούς, οι επιχειρήσεις ανέφεραν περιορισμό των εκτιμήσεων για τους μισθούς, ένα αποτέλεσμα που πιθανότατα θα ενισχύσει τις ήδη ευρέως διαδεδομένες απόψεις ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στις 30 Απριλίου.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε αυξήσει σημαντικά τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τις τιμές πώλησης και το κόστος των εισροών, χωρίς να επηρεάσει τις προσδοκίες για τους μισθούς», ανέφερε η ΕΚΤ.

Οι μισθοί αναμενόταν να αυξηθούν κατά 2,8%, από 3,1% που είχε καταγραφεί πριν από τρεις μήνες, ενισχύοντας τα επιχειρήματα ότι η Ευρωζώνη εισήλθε σε αυτή την περίοδο πληθωρισμού με μια σημαντικά πιο αδύναμη αγορά εργασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα των εργαζομένων να απαιτήσουν αποζημίωση για τις υψηλότερες τιμές.

Οι επιχειρήσεις ανέμεναν αύξηση των τιμών πώλησης κατά 3,5%, ενώ το κόστος των εισροών, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5,8%.

Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το 16% των επιχειρήσεων αναμενόταν να σημειώσει μείωση των κερδών τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου.