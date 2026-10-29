ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια στην Ευρωζώνη, μετά από την ανακοίνωση της Λαγκάρντ

Αμετάβλητα διατήρησε τα τρία βασικά επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει τους κινδύνους για υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2,50%, το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,65% και εκείνο της οριακής χρηματοδότησης στο 2,90%.

Η απόφαση ανακοινώθηκε λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι η Κριστίν Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Η ίδια ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τη διαδικασία επιλογής του διαδόχου της να περνά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, βάσει των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών διαδικασιών.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η ΕΚΤ επιλέγει να διατηρήσει στάση αναμονής, καθώς οι πλήρεις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ εξακολουθούν να εκδηλώνονται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι στιγμής σε γενικές γραμμές σταθερός, ενώ οι μισθοί δεν εμφανίζουν, στο παρόν στάδιο, ουσιαστική αντίδραση στην ενεργειακή ανατίμηση.

Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί ότι το μεγαλύτερο μέγεθος και η αυξημένη διάρκεια του ενεργειακού σοκ είναι πιθανό να ωθήσουν τον πληθωρισμό υψηλότερα και την ανάπτυξη χαμηλότερα. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι έμμεσες επιπτώσεις από τη μεταφορά του αυξημένου ενεργειακού κόστους στις τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών όσο και οι δευτερογενείς επιδράσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Πρόκειται για μια δύσκολη ισορροπία για τη Φρανκφούρτη: η άνοδος της ενέργειας ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα. Η απουσία ουσιαστικής αντίδρασης των μισθών μέχρι σήμερα αποτελεί σημαντική παράμετρο της αξιολόγησης, χωρίς να εξαλείφει τους κινδύνους από την παράταση του σοκ.

Παράλληλα, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει αυστηρότερες από την προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ασκήσει περιοριστική επίδραση τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην ανάπτυξη, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα που θα συνεκτιμηθεί στις επόμενες αποφάσεις.

Για τη συνέχεια, η κεντρική τράπεζα αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση για την πορεία των επιτοκίων. Επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς εκ των προτέρων δέσμευση για συγκεκριμένη διαδρομή.

Ειδικότερα, θα αξιολογούνται οι προοπτικές του πληθωρισμού και οι κίνδυνοι που τις περιβάλλουν, τα νέα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα, η δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και η ισχύς με την οποία η νομισματική πολιτική μεταδίδεται στην οικονομία. Σταθερός στόχος παραμένει η σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Σε ό,τι αφορά τον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος, τα χαρτοφυλάκια των προγραμμάτων αγοράς τίτλων APP και PEPP συνεχίζουν να μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς δεν επανεπενδύονται τα ποσά από τίτλους που λήγουν.

Τέλος, η ΕΚΤ δηλώνει έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα εργαλεία της εντός της εντολής της. Υπενθυμίζει επίσης ότι παραμένει διαθέσιμο το εργαλείο προστασίας της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, TPI, για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων κινήσεων στις αγορές που θα απειλούσαν την ομαλή εφαρμογή της σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να αυξάνονται, θέτοντας ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού και καθοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές της ανάπτυξης.

Ενώ οι επιδράσεις της ενεργειακής διαταραχής συνεχίζουν να εκδηλώνονται σε όλο τους το φάσμα, ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές σταθερός και οι μισθοί δεν δείχνουν ουσιώδη αντίδραση σε αυτήν τη φάση.

Η αυξημένη ένταση και διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής, καθώς και οι επιπτώσεις των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων, είναι πιθανόν να ωθήσουν προς τα πάνω τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει πιο περιοριστικές μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλιξη που είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αυξημένη αβεβαιότητα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.