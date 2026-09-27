Έκρηξη στην Πλάκα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα αίτια – Πού στρέφονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για να φωτιστούν οι ακριβείς λόγοι πίσω από την τραγική κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, οι ειδικοί εξετάζουν προσεκτικά καταθέσεις μαρτύρων, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων και τη στατική αποτύπωση του κτηρίου.

Τα πρώτα στοιχεία για την ακολουθία των γεγονότων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βασική εκτίμηση των Αρχών μέχρι στιγμής είναι ότι προηγήθηκε μια πολύ ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά, γεγονός που οδήγησε στην ολική κατάρρευση του οικοδομήματος. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης εντοπίζεται πιθανότατα στον δεύτερο όροφο, αν και οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν με το επίσημο πόρισμα των πραγματογνωμόνων.

Ο κρότος ήταν τόσο δυνατός που έγινε αισθητός σε ολόκληρο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας, με το ωστικό κύμα να καταστρέφει ολοσχερώς το κτήριο. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τσίγκας σημείωσε ότι μια τέτοια καταστροφική κατάρρευση μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα από το ακριβές σημείο προέλευσης της έκρηξης.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής αερίου

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στο σενάριο της διαρροής καυσίμου αερίου. Ειδικότερα, ελέγχεται αν υπήρχε ενεργή παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξαχθεί κάποιο οριστικό συμπέρασμα σε αυτή τη φάση.

Τα συνεργεία συλλέγουν και αναλύουν προσεκτικά δομικά υλικά, κομμάτια από σκυρόδεμα, σωληνώσεις και εγκαταστάσεις. Όπως υπενθύμισε ο ίδιος, παρόμοια ατυχήματα στο παρελθόν έχουν προκληθεί όταν συγκεντρώνεται ποσότητα αερίου σε κλειστό χώρο και έρχεται σε επαφή με κάποια πηγή ανάφλεξης ή σπινθήρα.

Μια τιτάνια και επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής χαρακτηρίστηκε από τους αρμοδίους ως εξαιρετικά δύσκολη. Οι δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κλήθηκαν να διαχειριστούν ταυτόχρονα το πύρινο μέτωπο, τα ερείπια και την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων από τα διπλανά κτήρια.

Για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι της ΕΜΑΚ, θερμικές κάμερες, γεώφωνα και εξειδικευμένος εξοπλισμός. Δυστυχώς, όπως επιβεβαιώθηκε, οι άνθρωποι που εντοπίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια δεν ήταν στη ζωή.

Η όλη επιχείρηση ολοκληρώθηκε ακολουθώντας αυστηρότατα πρωτόκολλα ασφαλείας —παρόμοια με εκείνα που εφαρμόζονται σε καταστροφικούς σεισμούς— λόγω του υψηλού κινδύνου νέων καταρρεύσεων, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα μέσα σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον.