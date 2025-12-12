Εκρέμ Ιμάμογλου: Για τις 9 Μαρτίου ορίστηκε η δίκη του – Διώξεις σε πάνω από 400 άτομα

Στις 9 Μαρτίου ορίστηκε να ξεκινήσει η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση σύστασης εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με απόφαση του 40ού Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, όπως αναφέρουν τουρικά μέσα ενημέρωσης.

Η δίκη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται εντός του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μαρμαρά.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, έχει ασκήσει δίωξη κατά 407 κατηγορουμένων, 105 εκ των οποίων παραμένουν υπό κράτηση και 7 αντιμετωπίζουν εντάλματα σύλληψης.

Κατηγορείται μεταξύ άλλων για ίδρυση εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκία, ξέπλυμα Χρήματος και «απάτη κατά Δημόσιου και σύμφωνα με το CNN Turk το κατηγορητήριο επισύρει ποινή φυλάκισης από 828 έτη έως 2.352 έτη για 142 φερόμενα αδικήματα.

Ο Ιμάμογλου κρατείται από τον Μάρτιο στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά στον Δήμο της Κωνσταντινούπολης, ενώ ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τη δίκη του ως πολιτικά υποκινούμενη.