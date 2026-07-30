ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκπρόσωποι της ΝΔ στις κηδείες των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο – Θα παραστούν Κυρανάκης και Κεφαλογιάννης

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας θα παραστούν στις κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο άνδρες.

Συγκεκριμένα, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα μεταβεί το μεσημέρι στο Γερακάρι Ρεθύμνου, όπου στις 17:00 θα παραστεί στην κηδεία του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του.

Παράλληλα, στην κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο χωριό Φούρφουρας, τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

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